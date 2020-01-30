شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن سلطان عمان الجديد يرعب حكام دول الخليج في اول ظهور لموكبة .. ومفاجأة في نوع السيارة التي استقلها ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لأول موكب لسلطان عمان الجديد هيثم بن طارق، أثناء زيارته إلى ولاية "صحار" شمالي البلاد. وأظهر الفيديو عدد من السيارات المصفحة التابعة لشرطة عمان السلطانية وأخرى تابعة للقوات المسلحة وهي ترافق سيارة السلطان هيثم بن طارق. --------------------------------- ألاخبار الأكثر مشاهدة الأن : • شاهد «15» صورة تبرز مفاتنها وأنوثتها الصاخبة .. الإعلامية السعودية ومذيعة قناة MBC "لجين عمران" تخطف الانظار وتسلب عقول الشباب • عـــــاجـــــل : الأمير محمد بن سلمان يتعرض لعملية استهداف من عصابة تختبئ في جزيرة والتلفزيون السعودي يعلن تفاصيل الحادثة • مذيعة MBC الفاتنة "لجين عمران" تصدم الشارع السعودي وتعترف بكل جراءة: دخلت في علاقة مع هذا الرجل ومارست معه حتى أنجبت.. لكن النهاية كانت صادمة! (فيديو) • عـــــاجـــــل : إعلان حالة الطوارئ .. وفاة رئيس عربي قبل قليل Advertisements • مذيعة MBC "لجين عمران" تحول شكلها من عجوز في سن الخمسين إلى فتاة مثيرة بالعشرينات ..شاهدو كيف اصبحت .."فيديو وصور" • الفنانة المصرية غادة عبدالرزاق تقع بالمحضور .. عدسة محترفة تقتحم غرفة نومها وتصطادها وهي بين احضان فنان شهير .. شاهد الفيديو • وداعاً لكل المنشطات الجنسية .. ملعقة واحدة يومياً من هذة الوصفة البسيطة تجعلك فحلاً كألثور حتى لو تجاوز عمرك التسعين عام ..شاهد --------------------------------- متعلقات شاهد «15» صورة تبرز مفاتنها وأنوثتها الصاخبة .. الإعلامية السعودية ومذيعة قناة MBC "لجين عمران" تخطف الانظار وتسلب عقول الشباب شاهد «15» صورة تبرز مفاتنها وأنوثتها الصاخبة .. الإعلامية السعودية ومذيعة قناة MBC "لجين عمران" تخطف الانظار وتسلب عقول الشباب "نهم" تحصد أرواح الحوثيين .. قائمة أولية بأسماء تسعين قيادي لقو مصرعهم بالمواجهات الأخيرة "نهم" تحصد أرواح الحوثيين .. قائمة أولية بأسماء تسعين قيادي لقو مصرعهم بالمواجهات الأخيرة الأمير محمد بن سلمان يتعرض لعملية استهداف من عصابة تختبئ في جزيرة والتلفزيون السعودي يعلن تفاصيل الحادثة الأمير محمد بن سلمان يتعرض لعملية استهداف من عصابة تختبئ في جزيرة والتلفزيون السعودي يعلن تفاصيل الحادثة مذيعة MBC الفاتنة "لجين عمران" تصدم الشارع السعودي وتعترف بكل جراءة: دخلت في علاقة مع هذا الرجل ومارست معه حتى أنجبت.. لكن النهاية كانت صادمة! (فيديو) مذيعة MBC الفاتنة "لجين عمران" تصدم الشارع السعودي وتعترف بكل جراءة: دخلت في علاقة مع هذا الرجل ومارست معه حتى أنجبت.. لكن النهاية كانت صادمة! (فيديو) شاهد : حفل طلاق أميرة في السعودية يشعل مواقع التواصل الاجتماعي ويتصدر هاشتاج المملكة .. وجدل واسع حول الملابس التي ارتدها بالحفل (فيديو) شاهد : حفل طلاق أميرة في السعودية يشعل مواقع التواصل الاجتماعي ويتصدر هاشتاج المملكة .. وجدل واسع حول الملابس التي ارتدها بالحفل (فيديو) إعلان حالة الطوارئ .. وفاة رئيس عربي قبل قليل إعلان حالة الطوارئ .. وفاة رئيس عربي قبل قليل إضافة تعليق الأسم موضوع التعليق النص

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