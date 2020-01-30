شكرا لمتابعة خبر عن ورد للتو..وزارة الداخلية السعودية تباغت كل المغتربين اليمنيين وتصدر قبل قليل بيان عاجل بشأن إعدام مواطنة يمنية بعد قيامها بعمل فاضح ومحرم شرعا مع زوجها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..وزارة الداخلية السعودية تباغت كل المغتربين اليمنيين وتصدر قبل قليل بيان عاجل بشأن إعدام مواطنة يمنية بعد قيامها بعمل فاضح ومحرم شرعا مع زوجها

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