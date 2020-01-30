شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان..الشيخ خالد العريض يثلج صدور ابناء محافظة تعز ويكشف العقاب الصارم للدكتور الجامعي الذي قام بهذا العمل الفاضح والمحرم شرعا ضد طالبة جامعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..الشيخ خالد العريض يثلج صدور ابناء محافظة تعز ويكشف العقاب الصارم للدكتور الجامعي الذي قام بهذا العمل الفاضح والمحرم شرعا ضد طالبة جامعية

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