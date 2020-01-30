شكرا لبحثكم عن خبر تقرير امريكي: الجنرال "طارق صالح".. خيار السعودية البديل للاخوان في حسم معركة صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت صحيفة المونيتور الأمريكية ان الجنرال طارق صالح ، القائد العسكري اليمني وابن أخ الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، لا يزال يتحدى منذ عامين، بعد هزيمته العسكرية على أيدي المتمردين الحوثيين في ديسمبر / كانون الأول 2017.

ولفتت الصحيفة في تقرير ترجمه الزميل "اياد الشعيبي " لصحيفة "اليوم الثامن"إلى أن مهمة صالح، الذي يقود قوات عسكرية في ساحل البحر الأحمر تحت قيادة التحالف العربي،هي انتزاع صنعاء وجميع الأراضي اليمنية من الحوثيين، الذين سيطروا على العاصمة في سبتمبر 2014، كما يقول.

في 2015 و 2016 و 2017 ، كان طارق صالح عدوًا واضحًا للمملكة العربية السعودية.

أبرم المؤتمر الشعبي العام بقيادة عمه، الذي حكم اليمن لمدة 33 عامًا، تحالفًا عام 2014 مع الحوثيين المتحالفين مع إيران، سعياً إلى تقويض الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية وإسقاطها في النهاية. لكن تحالفهم انهار بشكل مأساوي في ديسمبر 2017 عندما حوّل الرئيس جانبه، وقتل بعد يومين من قبل حلفائه السابقين الحوثيين.

ساد الحوثيون بعد القضاء على الرئيس، وازدادت قوتهم العسكرية والسياسية.

تقارب طارق صالح الذي فر إلى مأرب من صنعاء، مع التحالف العربي بقيادة السعودية.

واليوم لم يعد ينتقد الحكومة التي تدعمها السعودية، بل أصبح حليف حقيقي للتحالف الذي تقوده السعودية في قتال الحوثيين.

عداءه تجاه المملكة العربية السعودية قد تبدد.

طارق في الرياض

زار طارق الرياض هذا الشهر. وقد نشر يوم 15 يناير على تويتر صورة له مع نائب وزير الدفاع السعودي، وكتب بإيجاز، "لقد كان اجتماعًا مثمرًا وممتازًا مع سمو الأمير خالد بن سلمان اليوم في الرياض".

أفادت وكالة أنباء 2 ديسمبر، التابعة لطارق، أنه ناقش مع الأمير عددًا من القضايا المتعلقة باليمن وتعاونهما المتبادل "لمواجهة المشروع الإيراني في اليمن الذي يمثله الحوثيون".

ويشعر الجانبان بالقلق حيال الاستقرار والأمن في المنطقة وأمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وفقا للوكالة. في الوقت الحاضر، يقود طارق صالح القوات في المناطق الساحلية لمدينة الحديدة غرب اليمن.

في ديسمبر 2018، وقعت الحكومة اليمنية والحوثيون اتفاقية ستوكهولم التي ترعاها الأمم المتحدة بشأن الحديدة، والتي تهدف إلى منع حرب مدمرة بين الحوثيين والقوات الأخرى في المدينة.

حتى الآن، لم يتم تنفيذ الصفقة وما زالت أجزاء مختلفة من محافظة الحديدة تسيطر عليها قوات من الجانبين.

لقد انتقد طارق هذه الاتفاقية، لأنه لا يستطيع بدء عمل عسكري بمفرده في الحديدة.

سيحتاج إلى موافقة الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة والتحالف العربي بقيادة السعودية.

هذه الزيارة الأخيرة للرياض قد تمهد الطريق لعمل عسكري ضد الحوثيين أو على الأقل توطيد تحالف قوي بينه وبين الرياض.

سخط التحالف قال عبد السلام محمد، رئيس مركز أبعاد للدراسات والأبحاث، للمونيتور، إن زيارة صالح للسعودية جاءت في أعقاب اتفاق بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بشأن انسحاب الإمارات من اليمن (الساحل الغربي)، لتحل محلها المملكة العربية السعودية.

أرادت الرياض إرسال إشارات الثقة من خلال تبني هذه القوات على الساحل".

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وفقاً لمحمد، فإن عدم مرونة الحوثيين السياسية ورغبتهم في فرض أنفسهم بالقوة قد جعل التحالف يفكر في العمل العسكري للضغط عليهم في المفاوضات.

ومع ذلك، لا يزال السلام بعيد المنال، كما يتضح من هجوم 18 يناير على مسجد في معسكر الاستقبال للتدريب العسكري في مأرب.

ألقت الحكومة باللوم في الهجوم الذي أسفر عن مقتل 111 شخصًا على المتمردين الحوثيين. وأعقب ذلك اشتباكات مميتة في 22 يناير في صنعاء.

ويعزو محمد أيضًا زيارة صالح للرياض إلى سخط التحالف من هياكل الحكومة اليمنية.

وأوضح أن "التحالف غير راض عن المعادلة السياسية داخل الحكومة الشرعية، ويرى أن إدراج المجلس الانتقالي الجنوبي وطارق صالح كقوة يقلل من سيطرة الرئيس عبد ربه منصورهادي ووجود حزب الإصلاح ".

منذ بدء التدخل العسكري بقيادة السعودية في اليمن في مارس 2015، جذبت المملكة العربية السعودية العديد من الحلفاء في اليمن، بما في ذلك الحكومة والأحزاب السياسية والشخصيات القبلية والقادة العسكريون. ومع ذلك، لم يساعد هذا في إنهاء الحرب أو هزيمة الحوثيين.

يعتقد محمد أن المشكلة تكمن في افتقار التحالف إلى استراتيجية واضحة حول كيفية التنسيق بين القوات المناهضة للحوثيين وتوحيدهم تحت قيادة هادي.

نقل المعركة إلى صنعاء

من ناحيته قال ماجد الداعري، رئيس تحرير موقع مراقبون برس الإخباري للمونيتور: "هناك محاولة لنقل طارق صالح من معركة الحديدة إلى معركة صنعاء بتوجيه سعودي، لاختبار مدى قوته. والقدرة على تغيير التفكير في أن الحل العسكري مستحيل في اليمن.

بالتأكيد، سيكون الحل العسكري ممكنًا في حالة انتصار القوات الحكومية في معركة صنعاء أو الحديدة ".

يعتقد الداعري أن التحالف الذي تقوده السعودية يدفع باتجاه الحل السياسي وتنفيذ اتفاقية الرياض من خلال ضم صالح في هذه العملية.

تم توقيع اتفاق الرياض في نوفمبر/ تشرين الثاني وكان الهدف منه وقف أي قتال إضافي بين المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات الحكومية في الجنوب.

وأضاف: "هذه الزيارة ضرورية لتحسين العلاقات بين الجانبين.

ستجذب المملكة العربية السعودية صالح، الذي تم دعمه وتمويله من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا يمكن أن يهيئ لفصل جديد من المعارك الحاسمة ضد الحوثيين في العديد من ساحات القتال. " جابر محمد ، محلل سياسي يمني، يتوقع سيناريو سياسيًا جديدًا في اليمن.

فقد نشر في 15 يناير على حسابه على تويتر: "في السياسة، لا يوجد شيء ثابت. الأمر كله يتعلق بالأهداف والمصالح المتبادلة، التي تصوغ السياسات والتحالفات.

تعتبر زيارة طارق صالح إلى الرياض مقدمة لسيناريو سياسي جديد في اليمن، ونجاح هذه الزيارة ممكن إذا فتح طارق صفحة جديدة مع الرئيس الشرعي [هادي].

"ومع ذلك ، فإن احتمال التصعيد العسكري في اليمن يبدو أقوى من احتمالات التوصل إلى حل سياسي، خاصة مع تصاعد العنف في الآونة الأخيرة، مما يشير إلى أن السلام في اليمن قد لا يكون ملموسًا هذا العام.