شكرا لبحثكم عن خبر السعودية تصعد باتجاه الحديدة وترسل قوة عسكرية ضخمة من عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دفعت قوات التحالف العربي في عدن بتعزيزات كبيرة نحو الساحل الغربي.

وتناقلت مواقع اخبارية اليوم ، صور تظهر عتاد عسكري ضخم متوجه نحو الساحل الغربي.

وافاد مصدر عسكري في تصريح صحفي أن تلك القوة العسكرية مكونة من 15 مدرعة حديثة اضافة لعشرات الاطقم. Advertisements وتأتي هذه التعزيزات بعد اعلان الحكومة الشرعية فشل اتفاقية ستوكهولم مع الحوثيين. حيث اعلنت الشرعية فشل الاتفاقية بعد قيام الحوثيين بتفجير الوضع في جبهة نهم. واختتم المصدر بالقول ان هذه التعزيزات التي دفعت بها السعودية تعد الاولى من نوعها منذ توليها القيادة في عدن بدلا عن الامارات ، ويهدف من ورائها إستكمال تحرير مدينة الحديدة.

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