وزارة الصناعة توجه إعلان هام إلى سكان عدن .. شاهد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

وجهت وزارة الصناعة والتجارة، إعلان هام، إلى سكان العاصمة عدن بشأن سعر القرص الروتي، وذلك بموجب الإتفاق مع مالكي الأفران والمخابز في المدينة .

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وقالت الوزارة في إعلانها، أنه تم الاتفاق والتوقيع على محضر يلزم مالكي الافران على بيع الروتي بالسعر السابق وهو ٢٠ ريال للقرص الروتي .

وأكدت انه في حالة وجود اي فرن مخالف للتسعيرة على المواطن ابلاغ غرف عمليات الصناعة على الارقام التالية : ٢٢٢٤٣٧ (فاكس + تلفون) ٢٤٢٤٣٤ (تلفون) ٧٧٤٥٠٢٤٣٤ (المدير)

وجاء هذا الإعلان عقب لقاء جمع وكيل وزارة الصناعة، علي عاطف صباح اليوم مع مالكي الافران بمديرية كريتر لمناقشة الاتفاق على تثبيت سعر الروتي ورغيف العيش بـ٢٠ ريال للقرص .

وفي الاجتماع الذي حضره وكيل نيابة الصناعة هاني الصراري و مدير عام استقرار الاسواق فضل صويلح ومدير مكتب الصناعة بمديرية كريتر كمال الجوفي تم الاتفاق والتوقيع على محضر يلزم مالكي الافران الذين رفعوا سعر الروتي الى ٢٥ ريال ، على تثبيت السعر الذي كان عليه سابقاً وهو٢٠ ريال للقرص الروتي .