مديرة الخطوط الجوية اليمنية بسيئون تتوجه إلى مصر لتلقي العلاج

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - غادرت مدينة سيئون جوا عبر مطار سيئون الدولي، مديرة الخطوط الجوية اليمنية منطقة سيئون الاستاذةكفاح عبد الله احمد إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة لتلقي العلاج والفحصوات الطبية.



وقد كان في وداعها في صالة تشريفات مطار سيئون الدولي العميد الركن سعيد عبيد لحمر قائد اللواء 101 شرطة جوية مطار سيئن وعدد من موظفي الخطوط الجوية اليمنية منطقة سيئون والمحطة

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