الاحقاف يفوز على الاتفاق في بطولة الهبة الحضرمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020

الخليج 365 - سيئون

حقق فريق الاحقاف بالغرف بمديرية تريم فوزا ثمينا على فريق الاتفاق بالحوطة بمديرية شبام حضرموت بركلات الترجيح 4 - 3 بعد تعادلهما في الوقت الأصلي سلبا في المباراة التي جمعتهما عصر الأربعاء 29 يناير 2020م على أرضية ملعب الشهيد جواس بسيئون ضمن بطولة كأس الذكرى السادسة للهبة الشعبية الحضرمية لكرة القدم لأندية حضرموت الوادي التي ينظمها فرع قدم الوادي والصحراء بتمويل من مكتب مؤتمر حضرموت الجامع بحضرموت الوادي والصحراء.

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وبتلك النتيجة تأهل فريق الاحقاف إلى الدور الثاني فيما ودع البطولة فريق الاتفاق .

شوطي المباراة تمركز اللعب فيها في وسط الميدان واتسم بالكرات المقطوعة والمشتتة بين لاعبي الفريقين برغم اللعب المفتوح وتبادل الفريقان الهجمات ولكن تجدها تنتهي بأقدام المدافعين ولم يستطع مهاجمي الفريقين الوصول إلى المرميين إلا من خلال التسديدات البعيده والسهلة على حراس المرميين وظلت دقائق المباراة خلال شوطيها اللعب فيها مغلقا في منتصف الميدان لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي ليحتكم الفريقين إلى ركلات الترجيح وفقا ولائحة البطولة ، ليبتسم الحظ لفريق الاحقاف بعد تألق حارسه بالفوز 4 - 3.

أدار المباراة في الساحة الحكم محمود مزروع وساعداه على الخطوط إيهاب باربود ومحمد الجهوري والحكم الرابع صالح بلسود ، راقب المباراة إداريا خالد باظريس ومقيما للحكام محمد باهرمز .