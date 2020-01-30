وفد من قيادة شركة النفط اليمنية يطلع على نشاط فرع الشركة بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020

الخليج 365 - المهرة

اطلع القائم بأعمال المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية، المهندس غالب مبخوت بن معيلي، والوفد المرافق معه، اليوم الأربعاء، بمدينة الغيضة، على نشاط وأوضاع فرع الشركة بمحافظة المهرة.



وطاف المهندس بن معيلي والوفد المرافق معه، في إدارات وأقسام فرع الشركة، مستمعا من مدير شركة النفط بالمهرة، المهندس محسن علي محمد بلحاف، إلى شرح حول سير العمل في مختلف التخصصات والمهام.

وتعرف الوفد على الأقسام الجديدة ومشاريع البنية التحتية التي شهدها فرع الشركة في الفترة الأخيرة، لتحسين العمل والأداء.

وشكر المهندس بن معيلي، قيادة وموظفي فرع شركة النفط بالمهرة، على حفاوة الاستقبال، معبرا عن سعادته بالزيارة التي تأتي في إطار الزيارات الميدانية لفروع الشركة.

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وأشار إلى أن الزيارة تهدف إلى تلمس أوضاع الشركة والاستماع لقيادتها والهموم والصعوبات التي تواجه عمل الشركة والعمل على حلها.

وشكر بن معيلي السلطة المحلية بالمهرة، على دعمها ومساندتها لفرع الشركة بالمحافظة للقيام بمهامها.

من جانبه، رحب مدير شركة النفط بالمهرة، المهندس محسن علي محمد بلحاف، بالمهندس، غالب بن معيلي، والوفد الذي يرافقه من قيادات الإدارة العامة.

وأكد أن قيادة ومنتسبي فرع الشركة، مسرورون بهذه الزيارة لمناقشة القضايا المهمة التي تتعلق بالشركة والتنسيق بين الفروع والإدارة العامة.

وتمنى أن ثتمر الزيارة في تطوير العمل بالشركة ورفع مستوى التنسيق لتحسين الأداء والقيام بالمهام وفق الاحتياجات.

وكرمت قيادة وموظفو فرع شركة النفط بالمهرة، القائم بأعمال المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية، المهندس غالب مبخوت بن معيلي، ومدراء الدوائر بالإدارة العامة.