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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة سبل التعاون المشترك بين قوات خفر السواحل وغرفة الأرصاد بديوان حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020
الخليج 365 - المكـلا
التقى قائد قوات خفر السواحل المقدم سالم النموري صباح اليوم بمكتبه بالمكلا أعضاء غرفة الارصاد والإنذار المبكر بديوان محافظة حضرموت، وذلك لمناقشة أوجه التعاون والعمل المشترك بين الجهتين.
ويأتي هذا اللقاء تنفيذاً لتوجيهات محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بشأن جمع الفلكيين بالمحافظة وتنسيق العمل بين الجهات المختصة، وتوحيد التعميمات والتنبيهات الخاصة برصد تقلبات الأجواء.
وخلال اللقاء أكد المقدم النموري على إيلاء عملية الرصد اهتماماً كبيراً، وإصدار التعاميم والتنبيهات للمواطنين في وقتها المحدد، للحفاظ على سلامة الصيادين في البحر والمسافرين في البر، مبدئاً استعداده بتقديم كافة التسهيلات وفق الامكانيات لتذليل الصعوبات أمام سير الأعمال المشتركة، ولضمان نجاحها.
من جانبهم عبّر أعضاء غرفة الأرصاد والإنذار المبكر بديوان حضرموت عن شكرهم وتقديرهم لقيادة خفر السواحل على تفاعلها في تقديم التسهيلات للبدء في تنفيذ الأعمال المشتركة وتوحيد التعميم والكليشة.
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