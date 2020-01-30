شكرا لبحثكم عن خبر اول تحذير من مطار عدن الدولي بشان فيروس كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجهت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد تحذيراً للقادمين إلى مطار عدن بشأن فيرو كورونا.

وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في تعميمها أن على كل شركات الطيران الالتزام بالتعميم، مشيرة إلى أن الفيروس انتشر بشكل سريع في عدة دول منها اليابان وفرنسا وأمريكا وتايوان وكندا وفيتنام.

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ونوهت أنه على شركات الطيران والمسافرين عبر رحلاتها على متن الطيران القادم لمطار عدن الدولي أن يكون لديهم إقرار صحي يخلو من هذا الفيروس.

وتأتي هذه التحذيرات بعد أن أعلن التحالف يوم أمس عن تسيير رحلات للمرضى من مطار صنعاء إلى كل من مصر والأردن ولم تتطرق الهيئة إلى مطار صنعاء أو مطار سيئون الذي يستقبل رحلات باستمرار.