شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يعلن موافقته على إطلاق سراح ”شقيق هادي والصبيحي وفيصل رجب وقحطان” مقابل هذا (الشرط الوحيد)..! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مليشيات الحوثيين أن هناك مطالبات بالإفراج عن شقيق الرئيس هادي ووزير الدفاع السابق محمود الصبيحي وفيصل رجب ومحمد قحطان.

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ونقلت صحيفة "اليمن" الصادرة من صنعاء يوم الاربعاء عن ما يسمى برئيس شؤون الاسرى التابع لمليشيا الحوثي عبدالقادر المرتضى انها على استعداد بإطلاق جميع الاسرى الكل مقابل الكل سوا كانوا قيادات عليا او افراد.

ويعتبر ملف الاسرى في اليمن من الملفات الشائكة التي تمر بها الازمة اليمنية منذ اندلاع الحرب الاهلية سنة 2015.