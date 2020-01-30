شكرا لبحثكم عن خبر فتاة عدن المخطوفة تعود إلى اسرتها وقد حدث لها هذا الأمر الخطير والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ظهرت الفتاة ” دنيا حسين ” 16 سنة ابنة المعلا في عدن جنوبي اليمن , بعد يومين من اختطافها من مجهولين .

وقالت مصادر ان الفتاة وجدت في الشيخ عثمان وهي في اعياء شديد واستنجدت برجل وزوجته لاغاثتها , قبل ان تسقط على الارض من شدة الاعياء .

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واضافت المصادر ان الرجل قام بابلاغ اسرتها بعد عرف انها الفتاة المختطفة من خلال المنشورات التي وزعت للبحث عن الفتاة .

واشارت المصادر ان باص ركاب قام باختطاف الفتاة من المعلا من قبل شباب .

وذكرت المصادر انه تم نقل الفتاة الى مستشفى الصداقة واجرت الفحوصات اللازمة كما خضعت لفحص الطب الشرعي .