شكرا لبحثكم عن خبر الشرعية تقول أن العملية السياسية مع الحوثي انتهت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال وزير الاعلام معمر الارياني "ان البيان الصادر عن المليشيا الحوثية المدعومة ايرانياً(بشأن المستجدات في جبهة نهم والجوف) إعلان صريح عن وفاة العملية السياسية في اليمن".

وأوضاف وزير الاعلام في تصريح لوكالة الانباء اليمنية(سبأ)"ان البيان يكشف اصرار المليشيا الحوثية على المضي في مخططها الانقلابي الممول من ايران على الدولة والإجماع الوطني، واعتراف بتنفيذها هجمات ارهابية على الجارة السعودية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة(ايرانية الصنع)".

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واشار الارياني الى ان البيان جاء للتغطية على فشل المليشيا الحوثية في تحقيق أهداف تصعيدها العسكري الواسع في السيطرة على محافظتي مأرب والجوف بعد حشد الآلاف من عناصرها، إلا أنها اصطدمت بصمود جيشنا البطل وابناء هذه المناطق الشرفاء الذين اسقطوا مخططاتها وكبدوها خسائر بشرية فادحة هي الأكبر منذ العام2015.

ولفت الارياني الى ان هذا البيان الذي يروج لانتصارات زائفة يهدف لرفع معنويات عناصر المليشيا الحوثية وحشد المزيد من المغرر بهم في معاركها العبثية، وتضليل مئات الاسر التي امتلأت المستشفيات بجثث وجرحى ابنائهم الذين تم الزج بهم في محارق الموت الحوثية خدمة لسيد الكهف والمشروع الإيراني في اليمن والمنطقة.