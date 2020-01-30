شكرا لبحثكم عن خبر اليوسفي يلتقي بفريق منظمة الانقاذ الدولية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - التقى صباح اليوم الخميس مدير الوحدة التنفيذية للنازحين عضو لجنة الاستجابة الطارئة بابين الاستاذ انيس اليوسفي بفريق منظمة الانقاذ الدولية الاستاذ عبدالله قاسم محفزي مجتمعي بلجنة الانقاذ الدولية والاستاذ حسين عبدربه العسلي l.r.cفي مقر المنظمة بمدينه جعار مديرية خنفر،هذا وناقش اللقاء موضوع المساعدات التي تقدمها منظمة الانقاذ الدولية.

حيث بين الطرفان على اهمية ايجاد شراكة للتدخل في مخيمات النازحين وفتح فصول محو الامية بالتنسيق مع جهاز محو الامية وتعليم الفتاة وتحريرها من الامية لما للتعليم من اثر كبير في حياتها كماانه يوفر للفتاة ايجاد فرص عمل مناسبة لها .

وتحدث الطرفان عن التدخلات التي ستقوم بها المنظمة في الفترة القادمة في عدة من الجوانب واهمها(الجانب الصحي،الجانب التعليمي،الجانب الغذائي) وفي نهاية اللقاء قدم اليوسفي شكره لفريق المنظمة علي حفاوة الرحيب والاستقبال المبشر بالخيروكذا على الدعوة المقدمة من قبلهم للقاء به،مثمنا دورالمنظمة الدولية والانجازات التي حققتها على مستوى المحافظة ،مبديا شكره للجهود المبذولة من قبلهم في انجاز الاعمال والمشاريع الاغاثية والانسانية للنازحين داعيا جميع المنظمات للتدخل حسب التخصصات متمنيا للجميع التوفيق.