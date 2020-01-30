شكرا لبحثكم عن خبر الحكومة تفشل في عدن والازمات تحاصر سكان العاصمة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تشهد محافظة عدن (جنوب اليمن)، منذ 3 أيام، أزمة في المشتقات النفطية.
وأكد مواطنون في عدن أن سعر الدبة (20 لتراً) وصل إلى 12 ألف ريال في السوق السوداء، فيما كان سعرها بداية هذا الأسبوع، 6 آلاف ريال.
وأوضح مصدر في السلطة المحلية أن سبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، يعود إلى توقف ضخ البترول والديزل إلى محطات محافظة عدن.
وأكدت مصادر محلية أن أزمة المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها في السوق السوداء، ليس في عدن وحدها، بل في عدة محافظات، منها لحج والضالع وأبين.
وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في محافظة تعز، بشكل مفاجئ، خلال اليومين الماضيين، ألفي ريال، عن سعرها السابق، حيث كانت الدبة البترول سعة 20 لتراً، تباع بـ7 آلاف ريال، والآن تباع بـ9 آلاف ريال.
يشار إلى أن الحكومة كانت أصدرت قراراً عقب عودها إلى عدن، في نوفمبر الماضي، بعد توقيع اتفاق الرياض، بإلغاء احتكار استيراد المشتقات النفطية، وتأهيل أكبر عدد من الشركات المحلية، وإتاحة الفرصة أمام الشركات الدولية للمشاركة في مناقصات استيراد المشتقات النفطية، لمنع التلاعب بالأسعار وخلق أزمات في المشتقات النفطية.
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