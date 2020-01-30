شكرا لبحثكم عن خبر اعدام يمنية قتلت زوجها السعودي طعنا بالسكين والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الخميس بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً في محافظة جدة بحق امرأة يمنية أقدمت على قتل زوجها سعودي الجنسية وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات أدت إلى وفاته وفق صحيفة "عكاظ".
وأوضح بيان الوزارة أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجانية، وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها، وبإحالتها إلى المحكمة الجزائية، حيث صدر بحقها حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليها، والحُكم بقتلها قصاصاً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا في السعودية، وصدر أمرٌ ملكي بتنفيذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجانية المذكورة.
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