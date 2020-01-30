مدير عام قشن يتفقد سير العمل في مشروع شبكة توزيع المياه

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020 الخليج 365 - المهرة تفقد مدير عام مديرية قشن بمحافظة المهرة الأستاذ فيصل بن حازم الجدحي ،اليوم الخميس، سير العمل الجاري في تنفيذ مشروع شبكة توزيع المياه في مدينة قشن عاصمة المديرية الذي تنفذه شركة المتحدون للمقاولات العامة بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.

Advertisements واطلع الجدحي على مستوى العمل والإنجاز ، مستمعا من مدير المشروع إلى ماتم إنجازه من الحفريات الخاصة بالمشروع ومد الخط الرئيسي الخاص بتوزيع المياه لمنازل المواطنين . وينفذ المشروع الحيوي الهام بمتابعة مباشرة وإشراف من قبل محافظ المحافظة الشيخ راجح باكريت نظرا لأهميته في رفع معاناة امتدت لعقود عانى منها المواطنين أزمة خانقة في مياه الشرب. وأشاد مدير عام المديرية بالاهتمام والدعم الكبيرين الذي يقدمه المحافظ باكريت لمشروع شبكة توزيع المياه سعيا للإسراع في إنجازه لما من شأنه التخفيف من معاناة المواطنين.

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