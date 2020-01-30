وكيل أول المهرة يناقش الصعوبات التي تواجه عمل خفر بالمحافظة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020 الخليج 365 - المهرة التقى وكيل أول محافظة المهرة مختار بن عويض الجعفري، صباح اليوم، بمكتبه العميد ركن محمد عبدالله طارش مدير عام خفر السواحل قطاع البحر العربي وذلك للاطلاع على الصعوبات التي تواجه عمل المصلحة بالمحافظة.

Advertisements واستمع بن عويض خلال اللقاء إلى أهم المشكلات والتحديات التي تواجه نشاط مصلحة خفر السواحل وتحول دون تنفيذها ووضع الحلول والمعالجات المناسبة. وأكد الوكيل الأول حرص السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ الشيخ راجح باكريت الارتقاء بأداء خفر السواحل ودعم جهود المصلحة بما توفر من الإمكانيات المتاحة لتقوم بمهامها على أكمل وجه ، مشيدا بما حققه خفر السواحل من نجاحات خلال الفترة الماضية. وشدد بن عويض على ضرورة التحلي باليقضة التامة من قبل الجميع لضبط المخالفات وتكامل الجهود مع وحدات الأمنية والعسكرية لحماية سواحل المحافظة على بحر العرب وتوفير الأمن والاستقرار .

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