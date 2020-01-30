مدير عام سيحوت يناقش مدير الكهرباء سبل القضاء على الربط العشوائي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020

الخليج 365 - المهرة

التقى مدير عام مديرية سيحوت الشيخ محمد علي سعيد الزويدي بمكتبه اليوم بمدير مؤسسة كهرباء سيحوت والمسيلة سالم سعيد العدلي ، ومعه مدير إدارة الرقابة والتفتيش بالمؤسسة العامة للكهرباء سعيد عويضان .



واستعرض مدير مؤسسة الكهرباء بسيحوت ومدير الرقابة والتفتيش وضعية عمل حملة التفتيش ضد الربط العشوائي المخالف التي تنفذها المؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظة في جميع مناطق وأحياء مديرية سيحوت والصعوبات التي رافقت عملهم شاكرا المدير العام على معالجتها وفق التنسيق المسبق.

وشكر العدلي و بن عويضان السلطة المحلية بالمديرية على وقوفها مع الحملة وتذليل الصعاب وتجاوب المواطنين وتفاعلهم مع الحملة٠

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وتطرق للقاء الى مناقشة وضعية المولدات التي خرجت عن الخدمة .

واكد سالم العدلي بأن اثنان من المولدات دخلت الخدمة بعد المتابعة وتوفير قطع الغيار والآخر لازال العمل متواصل فيه وسيدخل الخدمة خلال هذه الايام.

وكما ناشد مدير المؤسسة العدلي السلطة المحلية بالمحافظة بتوفير مولدات جديدة لمواجهة الصيف القادم وحل مشكلة المقاولين فيما يخص مستحقاتهم وذلك للإسراع في تحسين شبكة سيحوت والمسيلة لمواجهة الصيف والإنقطاعات ا لحاصلة بسبب الشبكة المتهالكة٠

وأكد الزويدي حرص السلطة المحلية بالوقوف إلى جانب المؤسسة بالمديرية لحل هذه المشكلات التي تعيق عملهم.

ومن جانبه أشاد سالم العدلي بالجهود الجادة من قبل السلطة المحلية بالمديرية ووقوفها مع حملة التفتيش التي حققت نتائج إيجابية .