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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مأرب.. قصف جوي عنيف على مواقع للمليشيا في مديرية مجزر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020
الخليج 365 ـ مأرب
قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، 30/كانون الثاني/2020، مواقع لمليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة مأرب شرقي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية مجزر بالمحافظة تعرضت لقصف جوي عنيف.. لافتة إلى أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للمقاتلات الحربية في أجواء المديرية.
ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.
وشهدت المديرية، الأسبوع الماضي، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين.
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