تعرف على أبرز عناوين أخبار "الخليج 365" للفترة الصباحية 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020 الخليج 365 - علي كامل: ينشر "الخليج 365"، أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا هذا الخميس 30 يناير /كانون الثاني 2020.

- تساؤلات وصدمة كبيرة.. ظهور ألعاب للأطفال بإب طبعت علم الكيان الإسرائيلي https://www.elyamnelaraby.com/455383 - حريق في صنعاء بمخزن للمشتقات تابعة لتاجر من صعدة https://www.elyamnelaraby.com/455379 - بالصور.. مدير الأزارق بالضالع يتسلم سيارة إسعاف مقدمة من منظمة أطباء بلا حدود https://www.elyamnelaraby.com/455376 - مركز الملك سلمان يدين نهب المليشيا مساعدات غذائية من مخازن بنامج الغذاء بحجة https://www.elyamnelaraby.com/455371 - قائد عسكري: الوضع بمحافظة الجوف تحت السيطرة الكاملة للجيش https://www.elyamnelaraby.com/455369 Advertisements - العكيمي ينفي صحة ما تم تداوله حول تفاوضه من الحوثيين https://www.elyamnelaraby.com/455363 - مشروع مسام: نزع 1616 لغمًا وذخيرة غير منفجرة خلال أسبوع https://www.elyamnelaraby.com/455354 - العثور على جثة شاب من أبناء إب قتيلا بحرم جامعة صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/455349 -انفجار عبوة ناسفة زرعتها الحوثية عند مدخل مدينة الحديدة الشرقي https://www.elyamnelaraby.com/455347 - الجوف.. قوات الجيش تسقط طائرة "مسيَّرة" حوثية في المتون https://www.elyamnelaraby.com/455345 - صنعاء.. عناصر حوثية تعتدون بالضرب على مالك بقالة بحجة التعامل بالنقود الجديدة https://www.elyamnelaraby.com/455343 - قوات المقاومة تصد هجوما للمليشيا في قعطبة بالضالع https://www.elyamnelaraby.com/455342

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