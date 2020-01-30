تساؤلات وصدمة كبيرة.. ظهور ألعاب للأطفال بإب طبعت علم الكيان الإسرائيلي 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020

إب - الخليج 365

ظهرت في أسواق مدينة إب، عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، خصوصا في المدينة القديمة، خلال الآونة الأخيرة، ألعابا للأطفال طبعت عليها أعلام الكيان الإسرائيلي المحتل وسط صدمة كبيرة من المجتمع.



وأضافت مصادر محلية، أن السكان أبدوا تساؤلات مجتمعية وشعبية عن مصدر تلك الألعاب والجهة التي تقف خلف نشرها.

وبحسب المصادر، فإن الألعاب باتت في متناول الأطفال وجرى رصدها في أكثر من حي بالمدينة القديمة ولم تحرك سلطات الأمر الواقع - مليشيا الحوثي - وأجهزتها أي ساكن.

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وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لتلك الألعاب، بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي خطته لصفقة القرن التي ألغت حق سيادة الشعب الفلسطيني لكامل الأراضي المحتلة وعاصمتها القدس، لصالح دولة اسرائيل.

وتقول المصادر، إن الألعاب تم دخولها بشكل رسمي إلى المحافظة وتم طباعة العلم الاسرائيلي عليها داخل المحافظة، فيما أشارت مصادر أخرى إلى دخول الألعاب عبر منافذ المحافظة الرسمية وأن الجهات المختصة في المحافظة على علم بها، وهذه الأنباء أثارت كثير من الأسئلة حول إمكانية نشر تلك الألعاب عن قصد من قبل جماعة تعلن ظاهرياً معاداتها لإسرائيل.

ودعا ناشطون أولياء الأمور إلى تثقيف أبناءهم ومنعهم من شراء تلك الألعاب التي تهدف إلى تطبيع الأطفال مع العدو الإسرائيلي عبر اللاوعي من خلال تلك الألعاب.