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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حريق في صنعاء بمخزن للمشتقات تابعة لتاجر من صعدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020
صنعاء - الخليج 365
أفاد سكان محليون، اليوم الخميس، باندلاع حريق هائل في أحد أحياء العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي.
وأضاف السكان، بأن حريقا نشب في مخزن المشتقات "بنزين، ديزل" التابعة لمؤسسة جرمان بمنطقة تتوسط شارعي تعز وخولان قرب منطقة 45 والذي يملكها أحد أبناء صعدة.
وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من مكان الحريق وهرعت سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة عليه.
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