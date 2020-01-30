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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قائد عسكري: الوضع بمحافظة الجوف تحت السيطرة الكاملة للجيش والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020
الجوف - الخليج 365
أكد رئيس عمليات المنطقة العسكرية السادسة العميد الركن علي محسن الهدي أن الوضع العسكري في محافظة الجوف تحت السيطرة الكاملة لقوات الجيش.
كما أكد العميد الهدي خلال زيارته للجبهات الغربية للمحافظة، أن قوات الجيش أحبطت خلال اليومين الماضيين كل محاولات مليشيا الحوثي المتمردة للتسلل باتجاه المحافظة.
وأوضح أن المليشيا المتمردة تلقت خلال تلك المحاولات الفاشلة، لضربات موجعة على يد أبطال الجيش، كبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
ولفت إلى أن قوات الجيش عازمة على استكمال تحرير ما تبقى من مناطق المحافظة وبقية محافظات البلاد، من قبضة المليشيا الحوثية المدعومة من إيران.
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