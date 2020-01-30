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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو .الحوثي يباغت الجميع ويوقف القتال في جبهات نهم ومأرب والجوف ويطلق هذا التهديد المرعب ضد السعودية



جددت جماعة الحوثي الاربعاء طلبها بالاستجابة الى مبادرتها التي دعت اليها السعودية بإيقاف الحرب وفك الحصار.

واكد المتحدث الرسمي بأسم الجماعة محمد عبدالسلام , على تجديد مطالباتهم بوقف الحرب وفك الحصار ثم الذهاب إلى الحل السياسي الشامل والعادل .

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ورد للتو .الحوثي يباغت الجميع ويوقف القتال في جبهات نهم ومأرب والجوف ويطلق هذا التهديد المرعب ضد السعودية

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وهدد عبدالسلام ان عدم الاستجابة للمبادرة مع استمرار الحرب لن يكون في المقابل إلا المواجهة بعمليات موجعة , على حد قوله.

وجاء تجديد الدعوة الى المبادرة تزامنا مع إعلان المتحدث العسكري للحوثيين يحي سريع، مساء اليوم عن استهداف السعودية والتصدي لهجوم عسكري كبير باتجاه العاصمة صنعاء.

وأدعى سريع في بيان، السيطرة على جميع مناطق مديرية نهم شرقي العاصمة واجزاء من محافظة الجوف.



