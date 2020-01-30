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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس السفير ياسين نعمان ولا محمد جبيح ..اقوى واشهر سفير يمني يباغت اليمنيين بسر خطير وكارثي صعق الرئيس هادي والجنرال الاحمر وهز كل اركان الشرعية

2020/01/30 الساعة 11:21 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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