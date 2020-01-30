شكرا لبحثكم عن خبر شاهد ”العكيمي” يخرج عن صمته ويرد على اشاعات الحوثيين بتسليم الجوف والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
اكد محافظ الجوف الشيخ أمين العكيمي , كذب الاشاعات التي روج لها إعلام الانقلاب الحوثي .
وظهر العكيمي في مقطع فيديو مساء اليوم , لكي يرد على اكاذيب اعلام الحوثي قائلا :" لن نساوم على الوطن ولن نفرط بشبر واحد".
واضاف العكيمي ان مكتسبات الشرعية لا تفريط فيها , مؤكدا انه لم يفرط في الجوف ولا بشبر واحد , وان جميع مديريات المحافظة بخير .
وكان قد روج اعلام الحوثي ان محافظ الجوف الشيخ العكيمي قد التقى بقيادات من الجماعة للاتفاق على تسليم مركز محافظة الجوف للميليشيا.
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