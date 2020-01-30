العثور على جثة شاب من أبناء إب قتيلا بحرم جامعة صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020

صنعاء - الخليج 365

عثر مواطنون على جثة شاب من أبناء محافظة إب، عثر عليه قتيلا في حرم جامعة صنعاء عقب قيام أسرته بالإبلاغ عن اختفائه.



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وقال عدد من أقارب الشاب وأهالي بمنطقة الجامعة بالعاصمة صنعاء إنه عُثر على جثة الشاب عمر الجماعي قتيلا في الحرم الجامعي بجامعة صنعاء.

وقال مصدر مقرب من أسرة الجماعي، إن الشاب عمر الجماعي ذهب لحضور أحد الأعراس، على غير العادة، وكان بحوزته مبلغ من المال قبل اختفائه.

وتشهد صنعاء انفلاتاً أمنياً غير مسبوق في ظل انتشار عصابات من مليشيات الحوثي والتي تمارس جرائمها وانتهاكاتها تجاه المواطنين بشكل مروع ووحشي.