- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انفجار عبوة ناسفة زرعتها الحوثية عند مدخل مدينة الحديدة الشرقي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020
الحديدة - الخليج 365
انفجرت عبوة ناسفة بشكل عشوائي زرعتها مليشيات الحوثي عند مدخل مدينة الحديدة الشرقي في خط كيلو 16 الحديدة.
ووثقت وحدة الرصد في القوات المشتركة إنفجار العبوة التي قام في زراعتها عناصر متسللة من مليشيا الحوثي وتم تفجيرها بشكل عشوائي ولم تؤدي الى اي خسائر في القوات المشتركة.
وأكد مصدر عسكري في القوات المشتركة أن المنطقة التي تم تفجير فيها العبوة تقع في إطار نقاط الرقابة المشتركة وفي النقطة الثالثة بالتحديد.
يذكر أن عبوات الموت الحوثية لم تستثني أحداً يمر من أمامها فمعظم ضحاياها هم مدنيين وقد سقط منهم المئات بسبب العبوات التي تزرعها مليشيات الحوثي الإرهابية في الطرقات التي يمرون منها
كانت هذه تفاصيل خبر انفجار عبوة ناسفة زرعتها الحوثية عند مدخل مدينة الحديدة الشرقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.