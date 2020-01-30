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انفجار عبوة ناسفة زرعتها الحوثية عند مدخل مدينة الحديدة الشرقي

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020

انفجار عبوة ناسفة زرعتها الحوثية عند مدخل مدينة الحديدة الشرقي

الحديدة - الخليج 365

انفجرت عبوة ناسفة بشكل عشوائي زرعتها مليشيات الحوثي عند مدخل مدينة الحديدة الشرقي في خط كيلو 16 الحديدة. 

 

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ووثقت وحدة الرصد في القوات المشتركة إنفجار العبوة التي قام في زراعتها عناصر متسللة من مليشيا الحوثي وتم تفجيرها بشكل عشوائي ولم تؤدي الى اي خسائر في القوات المشتركة. 

 

وأكد مصدر عسكري في القوات المشتركة أن المنطقة التي تم تفجير فيها العبوة تقع في إطار نقاط الرقابة المشتركة وفي النقطة الثالثة بالتحديد.

 

يذكر أن عبوات الموت الحوثية لم تستثني أحداً يمر من أمامها فمعظم ضحاياها هم مدنيين وقد سقط منهم المئات بسبب العبوات التي تزرعها مليشيات الحوثي الإرهابية في الطرقات التي يمرون منها

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