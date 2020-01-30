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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صنعاء.. عناصر حوثية تعتدون بالضرب على مالك بقالة بحجة التعامل بالنقود الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020
الخليج 365 ـ صنعاء
اعتدى مسلحون تابعون لمليشيا الحوثي على مالك بقالة في أحد أسواق العاصمة صنعاء، بذريعة تداوله العملة من الطبعة الجديدة.
وذكرت مصادر محلية أن عناصر مليشيا الحوثي قاموا بتفتيش بقالة مواطن في سوق ذهبان بعد وشاية أحد عناصرهم بأنه يمتلك أموالاً من الطبعة الجديدة.
وأكدت المصادر أن عناصر المليشيا لم يجدوا داخل البقالة أي مبلغ مالي من العملة الجديدة فنشبت مشادات كلامية معه فقاموا بعد ذلك بالاعتداء عليه بأعقاب البنادق حتى سال الدم من رأسه.
ولفتت المصادر إلى أن عناصر المليشيات قاموا باختطاف مالك البقالة والزج به في أحد سجونهم
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