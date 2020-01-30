قوات المقاومة تصد هجوما للمليشيا في قعطبة بالضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020

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صدت وحدات القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية، مساء الأربعاء 29 يناير/ كانون الثاني 2020م، هجوماً مباغتاً لمليشيا الحوثي،على مواقع غربي مديرية قعطبة، بمحافظة الضالع، جنوبي اليمن.

وذكرت مصادر عسكرية أن مواجهات شرسة خاضتها القوات المشتركة مسنودة بالمقاومة الجنوبية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا، تمكنت خلالها من كسر هجوم مباغت، نفذته الأخيرة، على مواقع الحُرَّة في جبهة بتار، غربي الفاخر، بمديرية قعطبة.

ووفق المصادر، استخدم في المواجهات الأسلحة المتوسطة والثقيلة، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى الحوثيين، معظمهم ما زالت جثثهم في الشعاب، لم تتمكن من انتشالهم