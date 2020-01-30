اخبار الخليج / اخبار اليمن

قوات المقاومة تصد هجوما للمليشيا في قعطبة بالضالع

0 نشر
اليمن العربي ـ الضالع 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات المقاومة تصد هجوما للمليشيا في قعطبة بالضالع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020

قوات المقاومة تصد هجوما للمليشيا في قعطبة بالضالع

Advertisements
الخليج 365 ـ الضالع

صدت وحدات القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية، مساء الأربعاء 29 يناير/ كانون الثاني 2020م، هجوماً مباغتاً لمليشيا الحوثي،على مواقع غربي مديرية قعطبة، بمحافظة الضالع، جنوبي اليمن.

وذكرت مصادر عسكرية أن مواجهات شرسة خاضتها القوات المشتركة مسنودة بالمقاومة الجنوبية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا، تمكنت خلالها من كسر هجوم مباغت، نفذته الأخيرة، على مواقع الحُرَّة في جبهة بتار، غربي الفاخر، بمديرية قعطبة.

ووفق المصادر، استخدم في المواجهات الأسلحة المتوسطة والثقيلة، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى الحوثيين، معظمهم ما زالت جثثهم في الشعاب، لم تتمكن من انتشالهم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوات المقاومة تصد هجوما للمليشيا في قعطبة بالضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا