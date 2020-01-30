- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات المقاومة تصد هجوما للمليشيا في قعطبة بالضالع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020
الخليج 365 ـ الضالع
صدت وحدات القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية، مساء الأربعاء 29 يناير/ كانون الثاني 2020م، هجوماً مباغتاً لمليشيا الحوثي،على مواقع غربي مديرية قعطبة، بمحافظة الضالع، جنوبي اليمن.
وذكرت مصادر عسكرية أن مواجهات شرسة خاضتها القوات المشتركة مسنودة بالمقاومة الجنوبية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا، تمكنت خلالها من كسر هجوم مباغت، نفذته الأخيرة، على مواقع الحُرَّة في جبهة بتار، غربي الفاخر، بمديرية قعطبة.
ووفق المصادر، استخدم في المواجهات الأسلحة المتوسطة والثقيلة، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى الحوثيين، معظمهم ما زالت جثثهم في الشعاب، لم تتمكن من انتشالهم
كانت هذه تفاصيل خبر قوات المقاومة تصد هجوما للمليشيا في قعطبة بالضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.