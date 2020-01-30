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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الإصلاح بتعز تفرج عن صحفي اعتقلته بعد عودته من الساحل الغربي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020
تعز - الخليج 365
تمارس مليشيا الاصلاح بتعز مختلف صنوف القمع والترويع لمختلف الناشطين والاعلاميين الذين لا ينتمون الى نفس التنظيم، أو تتعارض توجهاته معها.
حيث أفرجت مليشيا حزب الاصلاح، عن صحفي اعتقلته، بمدينة تعز، جنوب غربي اليمن، بعد عودته من الساحل الغربي.
وقالت مصادر محلية، ان مليشيا الاصلاح افرجت عن الصحفي عبدالسلام القيسي، بعد ان اعتقلته في منطقة الحصب، غربي مدينة تعز، بعد ايقافه عدة ساعات والتحقيق معه، عقب عودته من الساحل الغربي.
المصادر اوضحت ان مليشيا الاصلاح اعتقلت القيسي، علي خلفية عمله مع المقاومة الوطنية بالساحل الغربي، والذي عاد منه قبل ايام من اعتقاله.
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