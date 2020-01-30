شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات توزع مساعدات غذائية في مديرية الريدة بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أمس الأربعاء 32 طنا من المساعدات الغذائية على الأهالي بمنطقة حضاتهم في مديرية الريدة وقصيعر بمحافظة حضرموت.



المساعدات الجديدة المقدمة من الهلال الإماراتي استهدفت 2700 فردا من الأسر الفقيرة والمحتاجة.

وتأتي المساعدات الجديدة في إطار الحملات الإغاثية التي تقوم بها الهيئة للوصول إلى جميع المناطق والقرى النائية في حضرموت.

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