هااام : الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعلن ويصرح تفاصيل خطة السلام على الشرق الأوسط تحديث مستمر

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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الان : اندلاع حريق هائل باحد السفن النفطية قبالة سواحل الشارقة والبحرية الامريكية تصرح "تفاصيل" عاجل : معارك طاحنة في الجوف والجيش الوطني يحقق انتصارات نوعية والحوثي يتكبد في خسائر فادحة (شاهد اخر التفاصيل) وردنا الان : تقرير امريكي للجنرال طارق صالح خيار السعودية البديل للاخوان على حسم معركة "صنعاء" عاجل : الان انفجارات عنيفة تهز منشئات أرامكو والسعودية ومطارات وقواعد عسكرية على المملكة السعوديه"والمسيرة الحوثية تبث خبر عسكري "عاجل"

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