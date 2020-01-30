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عدن - ياسمين التهامي - الرئيسية - شؤون محلية - وردنا الان : اندلاع حريق هائل باحد السفن النفطية قبالة سواحل الشارقة والبحرية الامريكية تصرح "تفاصيل" 2020/01/30 الساعة 11:26 صباحاً (الخليج 365 _ متابعات)

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