شكرا لمتابعة خبر عن عاجل شاهد بالفيديو ...بعد الهجوم القذر الذي استهداف ولي العهد السعودية والذي باغت الجميع وترد بقوة على هذه الدول التي تقف خلف الهجوم وتكشف اين يختبئون "فيديو صادم " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت القناة السعودية الرسمية في المملكة، تقريرا ردت فيه على الحملات التي تستهدف السعودية وبالأخص شخص ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان. متعلقات

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