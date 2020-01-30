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صنعاء - ياسمين الخيامي - دكتور جامعي في هذه المحافظة اليمنية يصعق كل طلاب الجامعة ويرتكب عمل فاضح ومحرم شرعا مع طالبة يمنية ..شاهد ردة الفعل الجنونية لأهالي الطالبة

2020/01/30 الساعة 09:19 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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