شكرا لبحثكم عن خبر يمنيون يبحثون عن المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تساءل المواطنين اليمنيين، الرافضين للانقلاب الحوثي و ممارساته، عن سبب غياب الناطق باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي.

وأبدى المواطنين داخل اليمن وخارجه عن استعدادهم تمويل إعلانات "مفقودات" في وسائل الإعلام المحلية والدولية، بإسمه بعد غيابه الطويل، في وقت احتياجهم للمعلومة الصحيحة من مصدرها، حول سير المعارك بين قوات الجيش اليمني ومليشيا الحوثي في نهم وصرواح والجوف وبقية الجبهات الأخرى.

داعين الحكومة اليمنية المعترف بها، الى سرعة تشكيل غرفة عمليات لادارة الحرب وإعلام الرأي العام بما يحدث أولا بأول.