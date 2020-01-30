شكرا لبحثكم عن خبر وعود حوثية بفتح الطريق العام الرابط بين صنعاء ومأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توعد الحوثيون بفتح الطريق العام التي تربط بين صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، ومحافظة مأرب التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.

وبحسب نشطاء وصحفيين حوثيين، فإن مسلحي الجماعة يعملون حاليا على استكمال تأمين الطريق العام بين محافظتي صنعاء ومأرب.

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وكان الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي، يحيى سريع، اعلن في وقت سابق عن استكمال تحرير مديرية نهم التابعة لمحافظة صنعاء من القوات الحكومية بشكل كامل.

وأكد الحوثيون أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيتم فتح الخط العام الذي يربط بين صنعاء ومأرب ويمر من مديرية نهم، لتخفيف معاناة المواطنين حد تعبيريهم.

الجدير بالذكر أن الطريق الرابط بين صنعاء ومأرب قطع قبل أكثر من خمس سنوات، وذلك بعد محاولة الحوثيين اجتياح محافظة مأرب والسيطرة عليها والذي قوبل بالرفض من قبل ابناء المحافظة وتمكنوا من التصدي للحوثيين، وأصبحت نهم نقطة التماس للمواجهات بين الجانبين مما تسبب ذلك بقطع الطريق العام من "نهم" خلال الفترة الماضية.