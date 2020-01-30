شكرا لبحثكم عن خبر ”المقدشي” يتعرض لهجوم حاد بعد دعوته لإيقاف الحرب مع الحوثيين والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تعرض نجل شقيق وزير الدفاع في الحكومة اليمنية المعترف بها، اليوم الأربعاء، لهجوم حاد من قبل نشطاء محسوبين على الشرعية ، دعوته إلى إيقافها.
وقال عبدالكريم المقدشي، نجل شقيق وزير الدفاع، الفريق الركن محمد المقدشي، في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر ”تويتر“، رصدها ”المشهد اليمني“: "أدعو كافة عقلاء اليمن والمجتمع المحلي لتكوين رأي موحد بإيقاف الحرب".
وطالب المقدشي بالضغط على كل الأطراف ”للدخول في تسوية شاملة تحفظ للناس كرامتهم ولليمن استقلاله، وتعالج الأضرار التي شملت كل مرافق الحياة“.
وتلاقي دعوات إحلال السلام في اليمن ، وإيقاف الحرب المندلعة منذ أكثر من خمس سنوات، بين قوات الجيش اليمني ومليشيا الحوثي، رفض واسع من قبل بعض التيارات والناشطين على حساب استمرار أسوأ أزمة إنسانية يعيشها المواطن اليمني , بينما تلاقي القبول من تيارات اخرى تدعوا الى حقن الدماء.
A.Kareem Al-Maqdshi
@Maqdshi
ادعو كافة عقلاء اليمن والمجتمع المحلي لتكوين رأي موحد بإيقاف الحرب والضغط على كل الأطراف للدخول في تسوية شاملة تحفظ للناس كرامتهم ولليمن استقلاله، وتعالج الأضرار التي شملت كل مرافق الحياة.
الدم اليمني غالي.
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11:57 PM - Jan 28, 2020
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