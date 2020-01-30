شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأرصاد يتوقع ارتفاعا في درجات الحرارة بساحل ووادي حضرموت اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

توقعت جهات الطقس، ارتفاع في درجات الحرارة اليوم الخميس على وادي وصحراء حضرموت ومرتفعات ساحل حضرموت وشبوة والمهرة.



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وذكرت جهات الطقس في بيان لها، أن درجات الحرارة ستتراوح مابين 8 إلى 10 درجات مئوية حيث ستصل في سيئون إلى 8 درجات مئوية بحسب توقعات بعض النماذج العالمية الأوروبية والأمريكية.

وأضافت، أن سواحل حضرموت ستتراوح درجات الحرارة مابين 19 إلى 20 درجة مئوية.