الإمارات تقدم معدات طبية لمركز بنك الدم في مستشفى ابن سيناء بالمكلا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أجهزة ومعدات طبية حديثة لمركز بنك الدم بمستشفى ابن سيناء بالمكلا.

Advertisements ومن المقرر أن تخدم المساعدات الجديدة شريحة كبيرة من المجتمع كونه المركز الوحيد في حضرموت المتخصص في توفير كافة فصائل الدم لكافة محافظات القريبة. يشار إلى أن هذه المساعدات الجديدة تأتي دعما للقطاع الصحي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

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