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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة أربعة مدنيين بينهم طفلين جراء قصف حوثي على التحيتا بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020
الحديدة - الخليج 365
اصيب أربعة مدنين بينهم طفلين وإمراة من أهالي مدينة التحيتا بقصف مدفعي شنته مليشيات الحوثي على منازل المواطنين وسط المدينة جنوب محافظة الحديدة.
وقالت مصادر طبية، إن مليشيات الحوثي استهدفت منازل المواطنين والأحياء السكنية وسط المدينة بقذائف الهاون الثقيلة مما أدى إلى إصابة رجل وطفلين وإمرأة بجروح بالغة وهم :
1_ يحيى احمد كداف
2_عبده سالم علي
3_الطفل_عمار سالم عوض
4_المواطنة _سعده حسن فرج
وحيث وصفت حالة الإمرأة بالخطيرة نتيجة الإصابة التي تعرضت لها
وأضافت المصادر أن قذائف المليشيات تساقطت على منازل المواطنين ،كما تعرضا الطفلان للإصابة بشظايا قذائف الهاون عندما كانا يلعبان حيث هرع عددا من الأهالي لإسعاف المصابين إلى مستشفى التحيتا ليتم بعدها نقلهم إلى مستشفى الخوخة لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية
وتواصل مليشيات الحوثي جرائمها الإنسانية ضد المواطنين الأبرياء باستهداف وقصف الأحياء السكنية وتدمير منازلهم بشكل همجي مما أدى إلى الى إستشهاد المئات وجرح الآلاف من أبناء محافظة الحديدة منذ سريان الهدنة الأممية
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