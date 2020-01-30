شكرا لبحثكم عن خبر مكتب ”البركاني” يرد على ”الشجاع” حول مطالبته بشنقه مع رئيس الحكومة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صرح مصدر مسؤول بمكتب رئيس مجلس النواب، سلطان البركاني، بشأن ما كتبه عادل الشجاع حول الاتفاقية المبرمة بين المملكة العربية السعودية ممثلة بالبرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن وبين الجمهورية اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وكتب الدكتور عادل الشجاع مقالا عنونه بـ "هذه الاتفاقية تكفي لشنق رئيس الحكومة ورئيس البرلمان".

المصدر أوضح بأن الاتفاقية وقعت بالاحرف الأولى بين البرنامج السعودي ووزارة التخطيط في اليمن ولم تعرض على مجلس الوزراء حتى هذه اللحظه أو يقره حتى تذهب الى مجلس النواب وتطلب الحكومة الموافقه عليه، غير أن الشجاع تسأءل: هل مجلس الوزراء اجتمع وناقش هذا الاتفاق ، وهل مجلس النواب اجتمع وصوت على هذا الاتفاق ، أم أن معين وسلطان بعلاقاتهما الشخصية أمضيا صفقة القرن الخاصة باليمن؟

واردف المصدر: أن المقرض والمانح والممول في أي اتفاقية كانت وفي اي زمان ومكان هو الطرف الاول وان الاتفاق بين دولتين، ومع ذلك استمر الشجاع في طرح تساؤلاته؛ أي إهانة واحتقار للحكومة اليمنية أن يشار إليها بالطرف الثاني ويكون البرنامج هو الطرف الأول؟.

واشار المصدر الى ان رئيس البرلمان لن ينتقص منه ما يكتبه عادل الشجاع او يفتري به او يدعيه وأنه ورئيس الحكومه اكبر من ان يفترى عليهم او ان يكتب عنهم عادل الشجاع.

وعلى الرغم من ذلك، ظل الشجاع متسائلا: والسؤال أخيرا موجه للوزراء، هل أنتم شركاء في هذه البيعة، أم أن معين عبد الملك هو الذي أدار الصفقة بمفرده ؟ والسؤال أيضا للبرلمانيين ، هل أنتم شركاء بهذا السكوت ، أم أن سلطان هو الذي غطى على هذه الصفقة بمفرده؟ ننتظر الرد والتوضيح ، كما نطلب من القانونيين أن يدرسوا هذه الاتفاقية وتوضيح الجانب القانوني فيها، فاليمن مسؤلية الجميع، عدا السماسرة.