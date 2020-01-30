شكرا لبحثكم عن خبر قرر منحها لهذه الجهة .. قيادي بالمقاومة يتلقى هدية من مسؤول بالشرعية مقدارها 15 مليون ريال والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أهدى القيادي في المقاومة الوطنية محافظة الجوف الحسن ابكر، اليوم الاربعاء، أبطال الجيش بمحافظة الجوف 15 مليون فور تلقيها من أحد مسؤولي الحكومة اليمنية الشرعية، كهدية.

و قال الحسن أبكر، في نشر على صفحته بالفيسبوك، رصده " المشهد اليمني " "تفاجئت صباح اليوم باتصال من مدير مكتب أحد المسؤولين في الشرعية، وبعد السلام، أبلغني أن المسؤول يسلم عليّ وقد حول لي مبلغ15مليون ريال كهدية".

وأضاف: و إذ أشكر هذا المسؤول على هذه اللفتة والمبادرة الطيبة، فقد قررت أن احول المبلغ بنظر ثلاث شخصيات من أبرز الناشطين في المجتمع المدني في محافظة الجوف وهم الإخوة حسن هذلول وجميلة نسم وعادل الروحاني، وذلك لإنفاق الخمسة عشر مليون ريال على أهم الاحتياجات الضرورية لجيشنا الوطني في المحافظة، ولهم حرية التصرف في انفاقها لأبطالنا حسب ما يروه مناسبا.

‏وتابع: كما أشكر هذا المسؤول ، وقد قبلت هديته وأنا جاهز لخدمة وطني بدون مقابل في أي وقت وأكون جنديا أتشرف أن يراق دمي في سبيل الله ثم الوطن وبدون مقابل ، وهو يستحق الشكر فعلا ، ولولا خشية اللاهثين وراء الأموال لذكرت اسمه ، لكن خشية يزعجوه من همهم الأول جني الأموال.

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يعد الشيخ الحسن بن علي أبكر أحد وجهاء محافظة الجوف شمال اليمن ومن أبرز وأقدم المناهضين والمعارضين والمقاومين لحركة التمرد الحوثية.

وتأتي الهدية، بالتزامن مع اندلاع مواجهات عنيفة بين قوات الجيش اليمني ومليشيا الحوثي غرب وجنوب المحافظة.