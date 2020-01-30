شكرا لبحثكم عن خبر تعزيزات عسكرية لمليشيا الحوثي استعدادا لتدشين جبهة قتال جديدة بين البيضاء وصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية، اليوم الاربعاء، أن مليشيا الحوثي، دفعت بتعزيزات عسكرية الى الحدود بين محافظتي البيضاء وصنعاء، استعدادا لتدشين جبهة قتال جديدة، بعد أن شنت قوات الجيش اليمتي هجوماً على مواقعها في أطراف مديرية القريشية، مطلع الاسبوع الجاري.

وقالت المصادر لـ " المشهد اليمني " أن المليشيا دفعت بتعزيزات عسكرية إلى بني ضبيان، مديرية خولان، محافظة صنعاء.

وأشارت المصادر الى أن شيولاتهم منذ أسبوع تعمل على افتتاح طريق إلى ذنه الواقعة باتجاه مديرية القريشية.

وكانت قوات الجيش اليمني ورجال القبائل من أبناء قيفة شنوا الاحد الماضي هجوماً على مواقع الحوثيين في منطقة الظهرة المحاذية لمديرية بني ضبيان صنعاء، أدت الى مصرع وجرح عدد من عناصر المليشيا خلال الهجوم وفرار من تبقى منهم من المواقع المستهدفة.