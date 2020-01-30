شكرا لبحثكم عن خبر على الرغم من تحذير دولي من ”الدولرة”.. مليشيا الحوثي تصادر طبعات نقدية جديدة في إب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية بمحافظة إب، اليوم الاربعاء، أن مسلحي مليشيا الحوثي صادروا طبعات نقدية جديدة من أحد المحال التجارية، على الرغم من تحذير دولي من "الدولرة" للاقتصاد اليمني.
وذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني " أن المليشيا قامت اليوم بمصادرة أكثر من 500 ألف ريال من العملة الجديدة من محلات التضامن للجوال جوار البنك العربي.
و كان البنك الدولي أكد في تقرير صادر عنه، على أن سحب الفئات النقدية الجديدة من التداول في مناطق سيطرة الحوثيين، سيؤدي إلى مزيد من تفتيت الاقتصاد اليمني، عبر انقسام المؤسسات النقدية و السياسات المتعلقة بأسعار الصرف.
و أعتبر التقرير أن فجوة التداول في أسعار الصرف تزداد اتساعًا منذ إعلان الحوثيين عن حظر العملة الجديدة، و هو الأمر الذي يعكس التشوية الشديد في الدورة النقدية.
و لفت التقرير إلى أنه في نهاية المطاف ستؤدي دورة هبوط أسعار الصرف في اليمن، و التضخم و نقص السيولة، و التوسع المفتعل في السياسة النقدية إلى الدولرة الكاملة للاقتصاد.
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