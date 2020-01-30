شكرا لبحثكم عن خبر أول رد من الحكومة اليمنية على إعلان الحوثيين السيطرة على مناطق في محافظات صنعاء ومأرب والجوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها ، معمر الإرياني، ردا على إعلان مليشيا الحوثي سيطرتها على مناطق في محافظات صنعاء ومأرب والجوف.

وقال الإرياني، في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع التدوين المصغر " تويتر "، رصدها " المشهد اليمني " أن "البيان جاء للتغطية على فشل المليشيا الحوثية في تحقيق أهداف تصعيدها العسكري الواسع في السيطرة على محافظتي مأرب والجوف بعد حشد الآلاف من عناصرها".

Advertisements

وتابع: "المليشيا اصطدمت بصمود جيشنا البطل وبأبناء هذه المناطق الشرفاء الذين اسقطوا مخططاتها وكبدوها خسائر بشرية فادحة هي الأكبر منذ العام 2015".

وأشار إلى أن البيان "يروج لانتصارات زائفة ويهدف لرفع معنويات عناصر المليشيا الحوثية وحشد المزيد من المغرر بهم في معاركها العبثية".

وكان المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع، قال في بيان اليوم الأربعاء، إنه تم "تحرير كافة مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء والوصول إلى غرب مدينة مارب، واستهداف ارامكو وعدد من المطارات السعودية في جيزان".