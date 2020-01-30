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شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. نص رسالة مقاتل حوثي إلى والديه من جبهة ”الجوف” تُدمي القلوب "صورة" والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أرسل أحد شباب اليمن، الذي اقتادته مليشيا الحوثي، للقتال في صفوفها، رسالة مبكية إلى والديه واخوته؛ تعد إنذار لكل من لهم قلوب، و لايزالون يلقون بأبنائهم الى محارق الموت الحوثية.
وطلب المقاتل في رسالته إلى والديه واخوته، تلقاها " المشهد اليمني " المسامحة منهم في حال عدم عودته حيا.
وتضمنت الرسالة قتله في حال امتنع عن القتال بصفوفهم و رغب بالعودة إلى أهله و والديه.
وأشارت رسالته إلى أنه تم اقتياده بالقوة الى أحد جبهات القتال بمحافظة الحوف، دون رغبته للقتال في صفوفهم.
وساقت المليشيا آلاف الشباب الى محارق الموت دون رغبتهم وأهاليهم.
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